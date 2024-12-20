Белгород, 20 декабря, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Украинский беспилотник атаковал грузовик возле одного из сельхозпредприятий в Белгородской области, при ударе второго дрона повреждён другой автомобиль. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков 20 декабря в Telegram-канале.

Сергей Аверин/РИА Новости

«В городе Шебекино FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на парковке сельхозпредприятия — посечён прицеп», — написал Гладков.

Другой беспилотник сдетонировал при ударе о дорожное полотно на трассе между Шебекино и Белгородом, в результате повреждены кузов и колёса легкового автомобиля.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о последствиях атак уточняется, добавил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, в результате атаки украинских БПЛА на Белгородскую область в ночь на 19 декабря были повреждены два дома, шесть автомобилей и кровля одного из корпусов сельхозпредприятия.

Днём атаки продолжились во время прямой линии президента России Владимира Путина, совмещённой с пресс-конференцией. Как сообщил Гладков, над Белгородом сбили украинский беспилотник. В Шебекинском районе в результате прилёта снаряда были повреждены два частных дома, в Валуйском районе FPV-дрон сдетонировал возле частного дома, там выбило окна и посекло забор, повреждения получил припаркованный автомобиль.