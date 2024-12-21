Москва, 21 декабря, 2024, 07:38 — ИА Регнум. В ночь на 21 декабря силами ПВО были пресечены попытки ВСУ атаковать беспилотниками самолётного типа несколько регионов РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Всего было обнаружено и уничтожено 19 БПЛА, из которых девять нейтрализованы над Белгородской областью, пять — в небе над Воронежской, три беспилотника средства ПВО сбили над Чёрным морем и по одному — над Курской областью и в Краснодарском крае.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 21 декабря взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели в Винницкой области, в районе Жмеринки.

После взрывов в Киеве вспыхнул пожар и получила повреждения тепломагистраль, уточнил 20 декабря мэр украинской столицы Виталий Кличко.

20 декабря в Рыльске Курской области зафиксировали около 15 прилётов. Во время атаки ВСУ российские силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет, выпущенных из установки реактивной системы залпового огня HIMARS. 12 мирных жителей пострадали, пять — погибли.

Россия без промедления ответит на целенаправленное преступление киевского режима при ударе по Рыльску, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по поставкам западного вооружения Украине.