Москва, 22 декабря, 2024, 08:21 — ИА Регнум. В Москве задержали молодого человека, которого подозревают в вербовке сторонников террористической организации. Об этом 22 декабря со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

Уточняется, что задержанный ― студент второго курса Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Арби Дукаев. Он является гражданином России, ранее судим не был и нигде не работал.

«Ему предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Склонение, вербовка или вовлечение лица в совершение теракта, а равно финансирование терроризма)», — сообщил собеседник агентства.

Останкинский суд Москвы арестовал задержанного до 21 января. Как следует из материалов дела, студент просил отправить его под домашний арест. Он заверил, что не собирается скрываться от следствия и вынужден помогать тяжелобольному отцу. Он также заявил, что помогал участникам специальной военной операции. Однако суд не согласился с доводами обвиняемого.

Детали уголовного дела не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября стало известно, что в одном из аэропортом Москвы задержали иностранца по фамилии Мамаражабов, который планировал добраться до Сирии и примкнуть к террористам. По данным следствия, мужчина разделял радикальные идеи ислама, пропагандировал идею «мирового джихада», а также просматривал в Сети ролики с террористами, участвовавшими в боевых действиях. Суд отправил задержанного под стражу. Вину иностранец признал.

В августе уроженца одной из стран Средней Азии, вербовавшего граждан Узбекистана и вовлекавшего их в деятельность террористической организации, задержали в Хабаровском крае. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Подозреваемого арестовали.