Москва, 23 октября, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Иностранного гражданина по фамилии Мамаражабов, который планировал добраться до Сирии и примкнуть к террористам, задержали в одном из аэропортов Москвы. Об этом сообщает 23 октября «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Иван Шилов ИА Регнум

Мамаражабову инкриминируют приготовление к вступлению в одну из террористических организаций, запрещённых в РФ. По данным следствия, мужчина разделял радикальные идеи ислама, пропагандировал идею «мирового джихада», а также просматривал в Сети ролики с террористами, участвовавшими в боевых действиях.

Изучив видео, иностранец связался в мессенджере с человеком, скрывавшим имя за псевдонимом Ansor, и сообщил, что хочет примкнуть к террористам. Мужчина попросил помочь ему добраться до Сирии. Другие участники обсуждения посоветовали ему купить билет в Стамбул, чтобы в дальнейшем перебраться из Турции на сирийскую территорию.

Мамаражабова, купившего билет на самолёт авиакомпании «Победа», задержали по прибытии в аэропорт. Суд отправил его под стражу. Вину иностранец признал, говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее жителя Москвы обвинили в покушении на госизмену и терроризм за попытку вступить в запрещённые в РФ террористические украинские организации. По данным следствия, о своём желании воевать на стороне киевского режима 18-летний москвич заявил в одном из мессенджеров, после этого его задержали правоохранители.

В сентябре сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали уроженца одной из стран СНГ, подозреваемого в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб. Мужчина прибыл в Россию через территорию третьих стран. Он изготовил два самодельных взрывных устройства, которые намеревался использовать для диверсий.

В августе в Хабаровском крае был задержан иностранец, вербовавший граждан Узбекистана и вовлекавший их в деятельность террористической организации.