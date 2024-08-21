Хабаровск, 21 августа, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Иностранец, вербовавший граждан Узбекистана и вовлекавший их в деятельность террористической организации, задержан в Хабаровском крае. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба управления ФСБ региона.

УФСБ России по Хабаровскому краю

Уточняется, что задержанный является уроженцем одной из стран Средней Азии. Установлено, что он вовлекал граждан Узбекистана для обучения и непосредственного участия в деятельности международной террористической организации.

Мужчину задержали на автомобильной заправке. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Подозреваемый арестован, расследование продолжается.

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Ранее ИА Регнум сообщало, что Басманный суд Москвы в ходе заседания 20 августа продлил на три месяца арест ещё четверым фигурантам, проходящим по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Все фигуранты оставлены под стражей до 22 ноября.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершён 22 марта. Четверо боевиков зашли в здание и открыли огонь из автоматов. Погибли 145 человек. После этого террористы попытались сбежать на Украину, но были задержаны на границе. 16 августа стало известно, что предполагаемым исполнителям ужесточили обвинение, добавив пункты об обучении терроризму и участии в террористической организации.