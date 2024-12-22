Петропавловск-Камчатский, 22 декабря, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Два члена экипажа и пассажир самолёта Ан-2 сразу после эвакуации в аэропорту Мильково перед отправлением в больницу прокомментировали РЕН ТВ авиаинцидент и рассказали о принимаемых мерах для спасения.

Светлана Возмилова / Global Look Press

«Стали отворачивать от горного массива дальше, приборный полёт начался. По приборам пилотирования скорость вообще не показывает. Единственное, что нам оставалось — мы ориентировались, к предкрылке выходит самолёт — скорость мала, штурвал от себя. Так потихонечку, потихонечку и на радиостомер всё внимание. Значит, высота по радиостомеру сначала показывала 200, потом резко 100 метров, 80, 10 метров. 10 метров — значит, штурвал на себя и мы на три точки плюхнулись», — рассказал командир воздушного судна.

Пассажир самолёта добавил, что падение в снег стало спасением, поскольку в момент посадки был сильный туман, и было непонятно, куда сядет борт.

Еды с собой у мужчин было мало, приходилось есть раз в день. Для ночёвки они специально выкопали яму на месте аварийной посадки. Экипаж и пассажир понимали своё местонахождение, но сообщить из-за отсутствия связи не могли. Они лишь воспользовались аварийным маячком. По словам мужчин, 22 декабря для них теперь второй день рождения.

Как передавало ИА Регнум, Ан-2 пропал с экранов радаров 19 декабря. В установленное время в пункт назначения воздушное судно не прибыло. Были организованы спасательные мероприятия. Предполагаемое место пропажи самолёта находилось недалеко от посёлка Ключи Усть-Камчатского района.

Пропавший самолёт был найден 22 декабря, экипаж и пассажир с коммерческим грузом выжили. Борт обнаружили с воздуха спасатели. Самолёт при падении перевернулся на крышу.

По факту авиационного инцидента с Ан-2 возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.