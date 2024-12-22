Самолёт Ан-2 на Камчатке при падении перевернулся на крышу
Опубликовано первое фото потерпевшего крушение Ан-2 на Камчатке
Петропавловск-Камчатский, 22 декабря, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Власти Камчатского края показали первые фото с места обнаружения Ан-2, который потерпел крушение три дня назад.
Спасательная операция началась сразу же, однако её затрудняли труднодоступность местности и погодные условия.
Судя по фото, которое опубликовал в соцсети министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев, самолёт перевернулся на крышу.
Он поблагодарил спасателей и обратился к лётчикам с просьбой «не летать в пограничную погоду».
Как сообщало ИА Регнум, пропавший в Камчатском крае самолёт Ан-2 был найден 22 декабря, экипаж и пассажир с коммерческим грузом — выжили. Борт обнаружили с воздуха спасатели.
Ан-2 пропал с экранов радаров 19 декабря. В установленное время в пункт назначения воздушное судно не прибыло. Были организованы спасательные мероприятия. Предполагаемое место пропажи самолёта находилось недалеко от посёлка Ключи Усть-Камчатского района.