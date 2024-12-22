Петропавловск-Камчатский, 22 декабря, 2024, 07:35 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили по факту авиационного инцидента с воздушным судном Ан-2. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

ru.torange.biz Уголовное дело

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Поиски самолёта велись с 19 декабря. На борту находились два члена экипажа и один пассажир. Ан-2 обнаружили 22 декабря в результате поисково-спасательных мероприятий в районе горы Тундровая.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря самолёт Ан-2 пропал с экранов радаров. В установленное время в пункт назначения воздушное судно не прибыло. Были организованы спасательные мероприятия. Предполагаемое место пропажи самолёта находилось недалеко от посёлка Ключи Усть-Камчатского района. Судно совершало перелёт по маршруту Мильково — Оссора. На борту были три человека. Прокуратура и Следственное управление СК России по Камчатскому краю начали проверку по факту пропажи самолёта Ан-2.

Спасатели 20 декабря перехватили устойчивый радиосигнал маяка в районе поиска Ан-2. Из-за непогоды спасатели приостановили работу. 22 декабря поиски возобновили с привлечением наземных и воздушных спасательных групп.

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев 22 декабря сообщил, что пропавший Ан-2 обнаружен, все живы. Людей эвакуировали вертолётом Ми-8.