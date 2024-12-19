Петропавловск-Камчатский, 19 декабря, 2024, 07:40 — ИА Регнум. Предполагаемое место пропажи самолёта Ан-2 находится недалеко от посёлка Ключи Усть-Камчатского района. Об этом 19 декабря сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

(сс) Dmitry Terekhov Ан-2

«В 04:45 (мск) поступила информация о том, что на борту Ан-2 (б/н 33 555) АК «Фаир Авиа» в имеющихся координатах сработала система аварийной посадки на высоте 700 метров. Самолёт совершал перелёт по маршруту Мильково — Оссора… Ближайший населённый пункт к предполагаемому месту пропажи — посёлок Ключи, который находится в 80 км в южном-юго-восточном направлении», — уточнил Лебедев на странице во «ВКонтакте».

В самолёте находились три члена экипажа.

Как сообщало ИА Регнум, прокуратура начала проверку по факту пропажи на севере Камчатки самолёта Ан-2. Также следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит доследственную проверку по факту авиапроисшествия в рамках статьи о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Самолёт Ан-2 пропал с экранов радаров 19 декабря. В установленное время в пункт назначения судно не прибыло. Организованы спасательные мероприятия.