Петропавловск-Камчатский, 19 декабря, 2024, 06:25 — ИА Регнум. В Камчатском крае начались поиски самолёта Ан-2, перевозившего груз из Милькова в Оссору. На борту находились три члена экипажа, сообщила 19 декабря пресс-служба регионального правительства.

Artem Katranzhi Ан-2 («кукурузник»)

«По предварительным данным, на борту находились три человека. Сработал аварийный датчик», — уточнил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

К месту предполагаемой аварии выдвинулись спасатели.

Как сообщало ИА Регнум, на Камчатке днём 31 августа вертолёт авиакомпании «Витязь-Аэро» вылетел из района вулкана Вачкажец в село Николаевка под Елизово. Вскоре после вылета связь с пилотами пропала. На борту находились 22 человека: 19 пассажиров и три члена экипажа. СК России возбудил уголовное дело по факту авиапроисшествия.

Обломки вертолёта обнаружили с воздуха вблизи места, где пилоты последний раз выходили на связь. Фрагменты находились на высоте около 900 метров. Предположительная причина крушения — ошибка экипажа.