Петропавловск-Камчатский, 22 декабря, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Пропавший в Камчатском крае самолёт Ан-2 найден, люди живы. Об этом 22 декабря сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Dmitry A. Mottl Самолёт Ан-2

«Борт найден. Люди живы… Начинаем эвакуацию», — объявил он в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев добавил, что пока не располагает информацией о состоянии людей.

По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, все трое находившихся на борту — экипаж и пассажир с коммерческим грузом — выжили. Пропавший самолёт обнаружили с воздуха представители региональной поисково-спасательной базы.

Позднее Сергей Лебедев добавил, что людей эвакуировали с Ан-2 вертолётом Ми-8. Борт взял курс на Мильково.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря Ан-2 пропал с экранов радаров. В установленное время в пункт назначения воздушное судно не прибыло. Были организованы спасательные мероприятия. Предполагаемое место пропажи самолёта находилось недалеко от посёлка Ключи Усть-Камчатского района. Судно совершало перелёт по маршруту Мильково — Оссора. На борту были три человека. Прокуратура и Следственное управление СК России по Камчатскому краю начали проверку по факту пропажи самолёта Ан-2.

Спасатели 20 декабря перехватили устойчивый радиосигнал маяка в районе поиска Ан-2. Из-за непогоды спасатели приостановили работу. 22 декабря поиски возобновили с привлечением наземных и воздушных спасательных групп.