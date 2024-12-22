Донецк, 22 декабря, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Раненый российский военнослужащий до последнего патрона отстреливался при освобождении села Весёлый Гай в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил беженец Александр.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Мы одного парня забрали, убитого, 200-го, русского. Он до последнего патрона отстреливался. Ему поперебивало уже ноги, он снял с себя ботинки, сам себе оказывал медицинскую помощь, перемотал, отстреливался до последнего патрона, держал, не сдавался. И он взял рацию и сказал: мужики, я уже всё, я не могу, и умер», — вспомнил Александр в беседе с «РИА Новости».

Российские войска вошли в село 14 декабря. Мужчину эвакуировали, но по пути группа забрала тело героически погибшего бойца.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков подтвердил освобождение российскими военными населённых пунктов Веселый Гай и Пушкино в ДНР. В боях участвовали подразделения Южной группировки войск. За сутки ВСУ потеряли на этом направлении свыше 280 военных, два танка, три пикапа, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», 122-миллиметровую гаубицу Д-30, а также произведённые в США две боевые машины пехоты Bradley, 155-миллиметровую гаубицу М777 и 105-миллиметровое орудие М119.

Российские военные в период с 14 до 20 декабря освободили 10 населённых пунктов в ДНР.

Военные армии России героически действуют на линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации, подчеркнул 19 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. Решимость российских военных не оставляет никаких сомнений в победе России, добавил глава государства.