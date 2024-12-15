Москва, 15 декабря, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Российские военные освободили населённые пункты Веселый Гай и Пушкино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населенный пункт Весёлый Гай», — сказал он.

Генерал добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в боях с Южной группировкой войск до 400 военных, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие L119 производства Великобритании.

«Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освобожден населенный пункт Пушкино», — сообщил Конашенков.

Он отметил, что за сутки ВСУ потеряли на этом направлении свыше 280 военных, два танка, три пикапа, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», 122-миллиметровую гаубицу Д-30, а также произведённые в США две боевые машины пехоты Bradley, 155-миллиметровую гаубицу М777 и 105-миллиметровое орудие М119.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря ВС России освободили населённый пункт Благодатное, а 7 декабря — Берестки в ДНР. До этого в республике были освобождены населённые пункты Пустынка и Сухие Ялы.

14 декабря председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что Вооружённые силы России освободили здание городского совета в западной части города Курахово, подняв над ним государственный флаг РФ.

Глава ДНР Денис Пушилин 15 декабря заявил, что темпы освобождения Курахова российскими военными нарастают. По его словам, сейчас боестолкновения идут уже в самом городе, в котором ВС РФ продвигаются, освобождая одну улицу за другой.