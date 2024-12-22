Киев, 22 декабря, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск уже открыто демонстрирует главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что у него скоро не останется союзников. Подобные сигналы получают и политические элиты других стран. Такое мнение выразил оппозиционер-депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

По словам нардепа, Маск целенаправленно занимается тем, чтобы у Киева не осталось сочувствующих союзников и «подаёт очень чёткие сигналы».

«Желающих помочь нет и вскоре не будет вообще: этим активно занимается Маск, который на примере Германии показывает, что команда Трампа не будет работать со своими идеологическими оппонентами», — написал Дубинский в Telegram-канале.

Депутат добавил, что и премьер-министр Великобритании Кир Стармер также может попасть в будущем под удар нового состава Белого дома, если продолжит помогать Киеву. Поэтому Зеленский будет вынужден поменять свою политику, когда состоится инаугурация Трампа, заявил Дубинский.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря Маск заявил, что только партия «Альтернатива для Германии» сумеет спасти немецкий народ. Кандидат в канцлеры от «АдГ» Алиса Вайдель в свою очередь оставила Маску комментарий, в котором указала, что он совершенно прав. Канцлер Олаф Шольц также отреагировал на слова Маска и заявил, что не согласен с ним.

После теракта в Магдебурге Илон Маск назвал Шольца дураком и призвал немедленно уйти в отставку.

Маск сделал предостережение Европе о том, что она находится на грани исчезновения из-за низкой рождаемости.