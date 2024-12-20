Вашингтон, 21 декабря, 2024, 01:32 — ИА Регнум. Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск после теракта в Магдебурге назвал немецкого канцлера Олафа Шольца дураком и призвал немедленно уйти в отставку.

Trevor cokley Илон Маск

«Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак», — написал Маск в соцсети Х под отзывами подписчиков о реакции канцлера на теракт.

Шольц, выразив соболезнования, добавил, что «сообщения из Магдебурга наводят на мысль о чём-то плохом».

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл вечером 20 декабря. До 80 человек могли пострадать при наезде автомобиля на людей в Магдебурге. На месте происшествия ведутся поиски взрывчатых веществ. Наезд автомобиля в толпу людей попал на видео. Очевидцы отметили, что машина целенаправленно двигалась в сторону посетителей рынка.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Власти назвали произошедшее терактом. Полиция задержала водителя автомобиля, 50-летнего уроженца Саудовской Аравии.