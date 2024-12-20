Вашингтон, 21 декабря, 2024, 02:53 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск сделал предостережение Европе о том, что она находится на грани исчезновения. Об этом миллиардер написал в соцсети Х.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, кормящая ребенка (фрагмент). 1894

«Германия и Европа находятся в глубоком кризисе из-за очень низкого уровня рождаемости. Они находятся под угрозой исчезновения», — написал Маск.

Бизнесмен таким образом обозначил своё мнение относительно заявления бывшего работника Госдепартамента Майка Бенца о том, что НАТО будет активно противодействовать любым попыткам изменить политический курс в Германии.

У самого Маска 11 детей.

Как сообщало ИА Регнум, Илон Маск считает, что демографический коллапс в странах Евросоюза неизбежен. Такие выводы он сделал на основе данных о том, что в 2022 году в странах ЕС родилось 3,88 млн детей, и это рекордно низкий показатель для объединения.

Ранее американский бизнесмен заявил, что если не принять меры по улучшению демографической ситуации, то с лица Земли могут исчезнуть многие страны.

Властям Италии необходимо принять срочные меры для исправления ситуации с демографией, заявил глава Итальянского фонда содействия рождаемости Джиджи Де Пало.