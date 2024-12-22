ДНР, 22 декабря, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Купол рассказал, что во время зачистки Курахово в Донецкой Народной Республике были ликвидированы наёмники ВСУ из Польши.

ИА Регнум ВСУ, наёмники

О присутствии наёмников в Курахово бойцы узнали из захваченных радиостанций.

«Нам было слышно, что на территории присутствуют иностранцы, чернокожие специалисты, поляки. Именно польских военных уничтожили наши ребята в ходе проведения зачистки», — цитирует офицера «РИА Новости».

По словам военных, большая часть города находится под контролем российских войск.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря пресс-служба Минобороны сообщила об освобождении населённого пункта Островского в ДНР. Он располагается в окрестностях Курахово. 17 декабря Минобороны информировало о взятии под контроль господствующей высоты в Курахово.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что оставшиеся в городе подразделения ВСУ упустили шанс без потерь покинуть территорию.