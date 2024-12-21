Петропавловск-Камчатский, 22 декабря, 2024, 02:54 — ИА Регнум. На Камчатке возобновили поиски пропавшего самолёта Ан-2. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Mchs.gov.ru Ми-8 МЧС России

«Утром 22 декабря из посёлка Оссоры вылетел вертолёт Ми-8 Камчатского авиапредприятия со спасателями региональной поисково-спасательной базы на борту. Также поиски пропавшего воздушного судна после ночлега продолжает сводная наземная группировка спасателей в составе шести человек на шести снегоходах», — отметили в Telegram-канале ведомства.

Наземная группа снабжена необходимым оборудованием. Спасателям предстоит преодолеть около 45 километров в тяжёлых погодных условиях.

Из посёлка Козыревск готовится к вылету ещё один борт Ми-8 со спасателями.

Как сообщало ИА Регнум, Ан-2 пропал с экранов радаров 19 декабря. В установленное время в пункт назначения воздушное судно не прибыло. Были организованы спасательные мероприятия. Предполагаемое место пропажи самолёта находится недалеко от посёлка Ключи Усть-Камчатского района. Судно совершало перелёт по маршруту Мильково — Оссора. На борту находились три члена экипажа.

Спасатели 20 декабря перехватили устойчивый радиосигнал маяка в районе поиска пропавшего Ан-2. Из-за непогоды спасатели приостановили поиски.

Прокуратура начала проверку по факту пропажи на севере Камчатки самолёта Ан-2. Также Следственное управление СК России по Камчатскому краю организовало доследственную проверку по факту авиапроисшествия в рамках статьи о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.