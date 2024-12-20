Петропавловск-Камчатский, 20 декабря, 2024, 05:04 — ИА Регнум. В Камчатском крае спасатели перехватили устойчивый радиосигнал маяка в районе поиска пропавшего с экранов радаров самолёта Ан-2. Об этом 20 декабря сообщил министр по чрезвычайным ситуациям по региону Сергей Лебедев.

Zajcsik Ан-2

«Борт Ми-8 совершил посадку и пережидает непогоду, поймали устойчивый радиосигнал маяка. Будут двигаться в этом направлении», — пояснил глава регионального управления МЧС на странице в соцсети «ВКонтакте».

По уточнённым данным, самолёт пока не обнаружили.

Как сообщало ИА Регнум, Ан-2 пропал с экранов радаров 19 декабря. В установленное время в пункт назначения воздушное судно не прибыло. Были организованы спасательные мероприятия.

Предполагаемое место пропажи Ан-2 находится недалеко от посёлка Ключи Усть-Камчатского района. Самолёт совершал перелёт по маршруту Мильково — Оссора. На борту находились три члена экипажа.

Прокуратура начала проверку по факту пропажи на севере Камчатки самолёта Ан-2. Также Следственное управление СК России по Камчатскому краю организовало доследственную проверку по факту авиапроисшествия в рамках статьи о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.