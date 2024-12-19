Петропавловск-Камчатский, 19 декабря, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Прокуратура начала проверку по факту пропажи на севере Камчатского края самолёта Ан-2. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«По предварительным данным, сегодня около 13:00 по местному времени утеряна связь с воздушным судном Ан-2, следовавшим из села Мильково в посёлок Оссора Камчатского края. В установленное время в пункт назначения судно не прибыло. Организованы спасательные мероприятия», — отметили в прокуратуре.

Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит доследственную проверку по факту авиапроисшествия в рамках статьи о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря в Камчатском крае начали поиски самолёта Ан-2, перевозившего груз из Милькова в Оссору. На борту пропавшего с радаров воздушного судна находились три члена экипажа, указала пресс-служба регионального правительства.

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев добавил, что сработал аварийный датчик. К месту предполагаемой аварии выдвинулись спасатели.