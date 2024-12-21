Керчь, Крым, 21 декабря, 2024, 19:34 — ИА Регнум. В Керчи ввели режим ЧС муниципального характера для ликвидации выброса на побережье Крыма нефтепродуктов из затонувших танкеров, сообщил 21 декабря зампредседателя правительства Игорь Михайличенко.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«В Керчи введён режим ЧС муниципального характера. В Ленинском районе Крыма введён режим угрозы ЧС муниципального характера», — приводит слова Михайличенко советник главы республики Олег Крючков в своём Telegram-канале.

Кроме того, в МЧС России сообщили, что с побережья Керчи ликвидировали пятна мазута, которые возникли в результате крушения танкеров. Суммарно было убрано 700 кг нефтепродуктов.

Ранее 21 декабря МЧС проинформировало, что сотрудникам ведомства осталось очистить от нефтепродуктов 54 километра береговой линии Чёрного моря в Анапе и Темрюкском районе Кубани. В министерстве отметили, что на месте работают более 6 тыс. человек и свыше 300 единиц техники.

На пляжах Краснодарского края волонтёрам удалось спасти более 350 птиц, которые попали в мазут после разлива нефтепродуктов в Чёрном море. Последствия загрязнения устраняют волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта.

15 декабря два танкера, перевозивших мазут, потерпели крушение в Керченском проливе в условиях шторма. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов. В четырёх населённых пунктах региона ввели режим повышенной готовности. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что угрозы для экологической обстановки в регионе нет.