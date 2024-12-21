Москва, 21 декабря, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Российские военные нанесли новые удары по объектам энергетики на Украине, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Об этом сообщило Минобороны РФ 21 декабря в Telegram-канале.

ДСНС України

Помимо энергообъектов, целями для ударов оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии ВС РФ были объекты инфраструктуры военных аэродромов, места хранения ударных беспилотников и скопления живой силы и военной техники ВСУ в 147 районах, говорится в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

В ведомстве указали также, что за сутки украинские войска потеряли на всех направлениях в зоне СВО до 1575 военных.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря российские военные нанесли высокоточным оружием большой дальности массированный удар по целям в Киеве и успешно поразили их. Атака стала ответом на ракетный удар ВСУ по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. В Минобороны РФ уточнили, что целями группового удара по Киеву стали пункт управления Службы безопасности Украины и конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит ракетные комплексы «Нептун» и крылатые ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха». Также были поражены позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

Удар также был нанесён по объекту размещения резидентуры ЦРУ в Киеве, сообщил военный эксперт, программный директор Академии политических наук старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

ВС РФ, отвечая на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам, наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что среди целей нет жилых домов или объектов социальной инфраструктуры.