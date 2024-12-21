Тель-Авив, Израиль, 21 декабря, 2024, 11:39 — ИА Регнум. По меньшей мере три десятка человек получили ранения в результате атаки на Тель-Авив со стороны Йемена. Об этом 21 декабря сообщил телеканал Al Jazeera.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

«Тридцать израильтян получили ранения в результате попадания ракеты йеменских хуситов и продолжающихся налётов на сектор Газа», ― говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля проинформировала о безуспешной попытке перехвата снаряда, летевшего из Йемена. Баллистическая ракета ударила рано утром 21 декабря по микрорайону, расположенному в южной части Тель-Авива.

Пострадавших экстренно доставили в два медицинских центра города. Большинство из них получили лёгкие ранения, в основном из-за разбитого стекла. Ещё несколько человек получили ушибы, спеша в убежища.

Как сообщал ИА Регнум, в ночь на 19 декабря израильская авиация нанесла массированный удар по территории Йемена, находящейся под контролем проиранского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Под удар попали портовая и энергетическая инфраструктура.

Вооружённые силы США 17 декабря нанесли серию ударов по йеменским городам Сана и Ходейда, которые контролирует движение хуситов «Ансар Аллах». Так, массированной атаке подверглись военные объекты хуситов, в том числе здание минбороны в Сане.

16 декабря хуситы ударили гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» по военному объекту в районе Тель-Авива. Представитель сформированных мятежниками вооружённых сил Яхья Сариа сообщил, что операция достигла своих целей.

Вечером того же дня воздушная тревога звучала в ряде центральных районов Израиля. Сигнал был объявлен после того, как военные зафиксировали запуск ракеты со стороны Йемена.