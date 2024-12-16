Сана, 17 декабря, 2024, 02:39 — ИА Регнум. ВС США нанесли серию ударов по йеменским городам Сана и Ходейда, которые контролирует движение хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Dan Хусит. Йемен

Так, массированной атаке подверглись военные объекты хуситов, в том числе здание минбороны в Сане. Информация о последствиях ударов не приводится.

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило в соцсети Х нанесение высокоточного авиаудара по зданию министерства обороны правительства йеменских хуситов.

Как сообщало ИА Регнум, йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах») ударили гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» по военному объекту в районе Тель-Авива, заявил представитель сформированных мятежниками вооруженных сил Яхья Сариа.

Военные Израиля нанесли удар по сирийским системам противовоздушной обороны (ПВО) в провинции Тартус, по мощности сопоставимый с землетрясением.