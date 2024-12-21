Казань, 21 декабря, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Оперативные службы прибыли на место ЧП в многоэтажном жилищном комплексе в Казани. Также на место выехал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе главы республики.

РИА Новости / Алексей Сухоруков

Ранее появилась информация о попадании в здание ЖК «Лазурные небеса» беспилотного летательного аппарата. Прим этом ряд местных СМИ сообщил, что в жилищном комплексе произошло задымление.

«По поручению главы Татарстана на место выехал премьер-министр республики. Также на место оперативно прибыли все службы», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что главе республики Рустаму Минниханову в регулятором режиме докладывают обстановку.

В здании жилого комплекса «Лазурные небеса» ― 37 этажей, его высота превышает 120 м. ЖК премиум-класса располагается на пересечении улиц Взлётная и Патриса Лумумбы в Советском районе Казани.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 21 декабря сбили над Татарстаном украинский беспилотник самолётного типа. В Минобороны уточнили, что попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА пресекли около 07:50 мск. Дрон уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.

О перехвате украинских дронов над Татарстаном оборонное ведомство также информировало 17 апреля, 15 и 23 мая.