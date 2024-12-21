Саратов, 21 декабря, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале 21 декабря.

Марина Лысцева/ТАСС

«Временные ограничения введены также на работу саратовского аэропорта Гагарин (код ICAO: UWSG)», — написал Кореняко.

Решение принято для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, пояснил представитель ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее аэропорт Казани ограничил приём и отправку рейсов на фоне атаки БПЛА на Татарстан. Позже полёты приостановили в аэропорту Ижевска.

Власти Татарстана сообщили, что в Казани зафиксировано восемь прилётов беспилотников, в том числе шесть — в жилом массиве. В трёх районах города вспыхнули пожары, люди, по предварительным данным, не пострадали.