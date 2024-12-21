Магдебург, Германия, 21 декабря, 2024, 06:45 — ИА Регнум. Власти города Магдебурга, где в результате теракта 20 декабря пострадали десятки посетителей рождественской ярмарки, сообщили об уточнённых последствиях инцидента. Подробности опубликованы на сайте администрации.

Полиция Германии

Установлено, что в числе пострадавших в результате целенаправленного наезда автомобиля на толпу людей травмы различной степени тяжести получили 68 человек. Из них 15 имеют серьёзным увечья, 37 человек госпитализированы с травмами средней степени тяжести, 16 пострадавших отделались лёгкими травмами.

Также власти уточнили, что в давке погибли двое человек.

Как сообщало ИА Регнум, в полиции заявили, что водитель автомобиля действовал в одиночку. Подозреваемый задержан, им оказался 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. Статус беженца он получил в 2016 году. О мотивах его поступка не уточняется.

Пресс-служба диппредставительства России в Германии уточнила, что наезд на людей случился около 19:04 по местному времени. С высокой долей вероятности речь идёт о теракте. Сотрудники посольства устанавливают возможное наличие россиян среди пострадавших. Для оказания экстренной консульской помощи дипломаты открыли горячую линию.

При теракте на рождественской ярмарке погибли два человека, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования родным и близким пострадавших в результате теракта в Магдебурге. Также он поблагодарил спасателей, которые работают на месте происшествия.

Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск после теракта в Магдебурге назвал Олафа Шольца дураком и призвал немедленно уйти в отставку.