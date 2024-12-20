Магдебург, Германия, 21 декабря, 2024, 00:18 — ИА Регнум. Посольство России в Германии устанавливает возможное наличие соотечественников среди пострадавших в результате наезде автомобиля в Магдебурге (федеральная земля Саксония-Анхальт). Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба диппредставительства РФ.

Кадр из видео

«Устанавливаются конкретные обстоятельства произошедшего. Посольство России в ФРГ в тесном контакте с германскими правоохранительными органами уточняет информацию о наличии среди пострадавших российских граждан», — отметили в Telegram-канале дипмиссии.

В ведомстве добавили, что для оказания экстренной консульской помощи открыта горячая линия.

Дипломаты уточнили, что инцидент произошёл 20 декабря около 19:04 по местному времени. С высокой долей вероятности речь идёт о теракте. По предварительной информации местных спасательных служб, в результате наезда автомобиля пострадали от 60 до 80 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в Магдебурге на месте происшествия ведутся поиски взрывчатых веществ. Наезд автомобиля в толпу людей попал на видео. Очевидцы отметили, что машина целенаправленно двигалась в сторону посетителей рынка. Власти назвали произошедшее терактом. Полиция задержала водителя автомобиля, который на скорости въехал в людей. Видео задержания попало в Сеть. Речь идёт о мужчине из Саудовской Аравии 1974 года рождения, утверждает газета Welt со ссылкой на силовиков.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования родным и близким пострадавших в результате теракта в Магдебурге. Также он поблагодарил спасателей, которые работают на месте происшествия.