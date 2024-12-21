Донецк, 21 декабря, 2024, 06:06 — ИА Регнум. Атаку украинского беспилотника на объект энергетической инфраструктуры пресекли над территорией Донецка. Об этом 21 декабря сообщил штаб обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Mil.ru ПВО в действии

«Купол Донбасса» перехватил украинский беспилотник, направленный на объект энергетической инфраструктуры Донецка», — написали в Telegram-канале штаба.

Ударный украинский беспилотник самолётного типа, вооруженный кумулятивно-фугасным зарядом, сбили в Куйбышевском районе. Атака планировалась на электрическую подстанцию, которая питает несколько городских районов.

Взрывотехники Управления ФСБ России по ДНР при помощи мобильного робототехнического комплекса деактивировали исполнительный механизм. Затем проводилось обезвреживание взрывного устройства и его уничтожение на полигоне.

Жертв среди населения и ущерба критически важной инфраструктуре не допущено, подчеркнули в штабе обороны ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря ВСУ предприняли попытку нанести удар дальнобойными ракетами по Донецку. Атаку успешно отразили. Фрагменты сбитых ракет упали на территории Киевского района. В результате обстрела было повреждено остекление нескольких жилых домов в северной части города.

В ночь на 21 декабря в пригороде Воронежа и двух районах области обнаружили и уничтожили украинские беспилотники. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности до утра 21 декабря из-за повышенного уровня воздушной опасности. Горожан призвали при получении сигнала о воздушной опасности укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а находящимся на улице найти подходящее укрытие.