Несколько беспилотников ВСУ уничтожили в пригороде Воронежа и двух районах
Гусев: несколько беспилотников сбили в пригороде Воронежа и двух районах области
Воронеж, 21 декабря, 2024, 04:40 — ИА Регнум. В пригороде Воронежа и двух районах области в ночь на 21 декабря были обнаружены и уничтожены украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Попытку атаки на регион предприняли несколько украинских беспилотников, которые были силами ПВО успешно ликвидированы.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. При этом Гусев, добавил, что режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.
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