Донецк, 13 декабря, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар дальнобойными ракетами по Донецку, атаку удалось отразить. Об этом 13 декабря сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Володимир Зеленський

«В семь вечера Вооружённые формирования Украины попытались нанести удар по столице республики дальнобойными ракетами, атака была отражена. Фрагменты сбитых ракет упали на территории Киевского района», — уточнил Пушилин.

Глава ДНР отметил, что жертв и серьёзных разрушений удалось избежать благодаря успешной работе средств противовоздушной обороны. В результате обстрела повреждено остекление нескольких жилых домов в Киевском районе Донецка, в северной части города.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как пояснил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, сознательные удары ВСУ по гражданским объектам и мирным жителям можно назвать бесчеловечной агонией. Всё делается для запугивания людей, однако они всё равно не боятся, подчеркнул Сальдо.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 13 декабря погиб боец самообороны при ночной атаке беспилотника на Теребренское сельское поселение.

В донецкой Горловке ударный дрон-камикадзе ВСУ 8 декабря атаковал автомобиль, в котором ехал с гуманитарной помощью православный священник Василий Туренко. Предварительно, пострадали семь человек.