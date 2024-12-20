Будапешт, 20 декабря, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Вашингтон на три месяца предоставил Будапешту исключение из санкций против Газпромбанка. Эту информацию подтвердил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции во время своего визита в Болгарию.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«Нам удалось договориться с американцами о том, что санкции в отношении Газпромбанка будут приостановлены на три месяца, так что опасность была предотвращена, и мы также договорились с россиянами об альтернативном способе оплаты поставок газа», — отметил он.

Орбан сообщил, что теперь Венгрия будет в безопасности ближайшие несколько месяцев, а также уточнил, что проблем с транзитом российского газа через территорию Болгарии быть не должно.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября администрация действующего президента США Джо Байдена расширила санкционный список против России. Под новые американские санкции попали 100 юридических и физических лиц, включая Газпромбанк и шесть его зарубежных дочерних структур.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 ноября заявил, что Россия примет меры, в том числе ответные, на введение США санкций против Газпромбанка. Он также назвал такие действия попыткой помешать поставкам российского газа в Европу.

20 декабря агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на министра энергетики Турции Альпарслана Байрактара, что Анкаре также предоставили исключение из санкций. Байрактар заявил, что американские санкции в отношении российского банка сильно ударят по экономике Турции, так как Россия является основным поставщиком газа в республику.