Вашингтон, 20 декабря, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Вашингтон предоставил Анкаре исключение из санкций и разрешил оплачивать поставки российского сырья через Газпромбанк. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на министра энергетики Турции Альпарслана Байрактара.

Пресс-служба Газпромбанка

«США предоставили Турции исключение из санкций в отношении «Газпромбанка». Министр Байрактар сообщил, что после переговоров чиновники США разрешили Анкаре оплачивать импорт газа через Газпромбанк», — говорится в сообщении.

Ранее, 14 декабря, Байрактар заявил, что американские санкции в отношении российского банка сильно ударят по экономике Турции, так как Россия является основным поставщиком газа в республику. Он обратился к Вашингтону с просьбой сделать для Анкары исключение и разрешить им вернуться к расчётам с Москвой через Газпромбанк.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября администрация действующего президента США Джо Байдена расширила санкционный список против России. Под новые американские санкции попали 100 юридических и физических лиц, включая Газпромбанк и шесть его зарубежных дочерних структур.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 ноября заявил, что Россия примет меры, в том числе ответные, на введение США санкций против Газпромбанка. Он также назвал такие действия попыткой помешать поставкам российского газа в Европу.