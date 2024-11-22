Москва, 22 ноября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Россия примет меры, в том числе ответные, после введения Соединёнными Штатами санкций в отношении «Газпромбанка». Об этом заявил 22 ноября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИ/Эдуард Корниенко

Он утвердительно ответил на вопросы, расценивают ли в Кремле санкции против «Газпромбанка» как попытку помешать поставкам российского газа в Европу и примет ли Россия контрмеры, чтобы бороться за право торговать с другими странами.

Песков не дал ответа на вопрос, как с учётом санкций будут происходить расчёты и продолжит ли «Газпромбанк» вести счета иностранных покупателей газа. Финансовая организация работает и проясняет ситуацию, отметил он.

«Разумеется, варианты будут найдены. Какие-то полностью блокирующие меры в отношении такой страны, как Россия, невозможны», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА Регнум, введённые 21 ноября санкции распространяются на «Газпромбанк» и шесть его зарубежных дочерних структур.

В соответствии с указом президента России, через «Газпромбанк» проходит оплата в рублях за российский газ, поставляемый в страны, которые ввели ограничительные меры против России. Покупатель переводит средства в валюте на счёт в «Газпромбанке», банк продаёт валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счёт покупателя газа. С рублёвого счёта происходят расчёты с поставщиком.