Москва, 20 декабря, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указа о предоставлении российского гражданства итальянскому оперному режиссёру Джанкарло дель Монако. Соответствующий указ опубликован на портале официальных правовых актов.

Кадр из видео Джанкарло дель Монако

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: 1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: … Дель Монако Джанкарло, родившийся 28 декабря 1943 года в Италии», — сказано в тексте указа.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря стало известно, что на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой предоставить им российское гражданство обратились итальянская супружеская пара и журналист из Италии Андреа Лучиди.

В конце июля другой журналист из Италии Анджело Джулиано заявил, что попросил Россию предоставить ему политическое убежище. Такое решение он принял после открытия XXXIII летней Олимпиады в Париже, где произошло несколько скандальных эпизодов.

В ноябре итальянский фоторепортёр Джорджо Бьянки рассказал, что он подвергся критике на родине за попытку донести правду о ситуации на Украине после начала спецоперации. В Италии его также лишили возможности говорить публично на эту тему и начали называть шпионом.