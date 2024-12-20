Путин предоставил гражданство РФ итальянскому оперному режиссёру
Путин предоставил гражданство РФ итальянскому оперному режиссёру дель Монако
Москва, 20 декабря, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указа о предоставлении российского гражданства итальянскому оперному режиссёру Джанкарло дель Монако. Соответствующий указ опубликован на портале официальных правовых актов.
«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: 1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: … Дель Монако Джанкарло, родившийся 28 декабря 1943 года в Италии», — сказано в тексте указа.
Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря стало известно, что на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой предоставить им российское гражданство обратились итальянская супружеская пара и журналист из Италии Андреа Лучиди.
В конце июля другой журналист из Италии Анджело Джулиано заявил, что попросил Россию предоставить ему политическое убежище. Такое решение он принял после открытия XXXIII летней Олимпиады в Париже, где произошло несколько скандальных эпизодов.
В ноябре итальянский фоторепортёр Джорджо Бьянки рассказал, что он подвергся критике на родине за попытку донести правду о ситуации на Украине после начала спецоперации. В Италии его также лишили возможности говорить публично на эту тему и начали называть шпионом.