Париж, 27 июля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. После открытия Олимпиады в Париже журналист из Италии Анджело Джулиано заявил, что просит Россию предоставить ему политическое убежище.

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«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», — сообщил Джулиано в соцсети Х.

Журналист не пояснил, что именно вызвало его негативную реакцию.

На открытии XXXIII летней Олимпиады в Париже произошло несколько скандальных эпизодов. Олимпийский флаг подняли в перевёрнутом виде, и его спешно пришлось возвращать в правильное положение.

Во время приветствия сборных организаторы перепутали названия команд. Приветствуя южнокорейскую сборную, ведущий объявил, что зрители видят перед собой национальную команду Северной Кореи.

Кроме того, многим не понравилось выступление трансвеститов и трансгендеров, исполнивших миниатюру «Тайная вечеря». В Греции церемонию открытия Олимпиады в Париже назвали «крахом цивилизации». Как отметил портал pronews. gr, присутствие трансвеститов, выдававших себя за Иисуса Христа и его учеников, вызвало на Западе бурное негодование.

Российских и белорусских спортсменов допустили к участию в Олимпиаде в Париже только в нейтральном статусе. Они не имеют права демонстрировать символы своих стран. На Олимпиаду запретили ехать представителям командных видов спорта и спортсменам, связанным с российскими силовыми структурами.