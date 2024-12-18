Москва, 19 декабря, 2024, 00:17 — ИА Регнум. Супружеская пара и журналист из Италии обратились на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой предоставить им российское гражданство, выразив желание переехать в РФ. Об этом 18 декабря сообщил телеканал «Россия 24» со ссылкой на колл-центр.

Kremlin.ru Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным

«Многие задаются вопросом, чего хотят граждане Евросоюза. В основном звонят наши соотечественники, которые хотят к нам переехать, и просят Владимира Путина помочь им получить российское гражданство. К президенту с такой просьбой обратилась супружеская пара из Италии», — уточнили журналисты.

Кроме того, российское гражданство попросил у Путина итальянский военкор Андреа Лучиди. В интервью Первому каналу он указал, что его мать проживает в Италии, а он работает в зоне спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, прямая линия начнётся 19 декабря в 12:00 мск. Приём вопросов начался 8 декабря в 00:00 мск и продлится вплоть до окончания программы. Вопросы президенту можно направить, сделав телефонный звонок или отправив SMS либо оставив соответствующее сообщение в социальных сетях или на сайте. Прямая линия будет совмещена с большой пресс-конференцией. Обработку поступивших вопросов проведут с помощью системы искусственного интеллекта. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, такой механизм позволит Путину получить общее представление о том, что хотят услышать граждане.