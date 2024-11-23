Рим, 23 ноября, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Российским шпионом назвали итальянского фоторепортёра Джорджо Бьянки у него на родине за попытку рассказать правду о ситуации на Украине после начала спецоперации. Об этом он рассказал журналистам.

Алексей Коновалов/ТАСС

В Италии его также лишили возможности говорить публично об украинском конфликте.

«Я больше не мог проводить конференции в школах и университетах. Самая популярная в Италии газета Corriere della Sera напечатала меня на первой странице и заявила о том, что я являюсь главой «путинской сети в Италии», — сказал репортёр, слова которого приводит «РИА Новости».

Он отметил, что работал на территории Украины со времён Евромайдана и его не раз приглашали в качестве эксперта итальянские СМИ. С началом спецоперации Бьянки поехал в Донбасс, освещая там освобождение Мариуполя и Волновахи в ДНР.

В ходе работы журналист продолжал рассказывать правду. Он отмечал, что Минские соглашения были использованы для вооружения Украины, в которой реально поддерживались неонацистские идеи.

При этом, как уточнил Бьянки, все газеты, которые ранее писали об этом, внезапно поменяли позицию и начали утверждать, что на Украине ничего подобного нет. Репортёр подчеркнул, что под Мариуполем осматривал базу группировки «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Там он своими глазами видел неонацистскую символику и соответствующую литературу.

Бьянки также рассказал, что досье, которое открыли на него, отправили Марио Драги, который ранее работал на посту премьер-министра Италии. Кроме того, журналист добавил, что после критики на родине многие соседи по дому перестали с ним здороваться и сторонились его, считая шпионом.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября стало известно, что итальянский журналист информационного агентства International Reporters Андреа Лучиди обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил предоставить ему российское гражданство. Репортёр более двух лет освещает проведение СВО. Лучиди отметил, что направил такую просьбу, поскольку Россия стала для него родной и он хотел бы участвовать в борьбе против фашизма.

Журналист также уточнил, что опасается возвращаться на родину, поскольку полиция Италии может отобрать у него итальянский паспорт. Кроме того, репортёр также отверг все обвинения ряда западных СМИ о том, что он якобы является «агентом Кремля» и получает за это деньги в криптовалюте.

В конце июля итальянский журналист Анджело Джулиано попросил убежища в России в первый день Олимпийских игр в Париже. В посте мужчина не указал, что именно вызвало у него такую реакцию. К публикации он прикрепил снимок с представления, на котором на Олимпиаде изобразили сцену «Тайной вечери».