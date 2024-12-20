Киев, 20 декабря, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Удары Вооружённых сил России по военным объектам в Киеве повлияли на работу депутатов Верховной рады Украины. На заседание 20 декабря не явилась большая часть парламентариев. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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По его словам, в законодательном органе оказалось примерно 10% от общего количества депутатов.

«Из 450 мест в парламенте было занято только 45. Даже не знаю, что сказать», ― написал парламентарий в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в столице Украины повреждения получила тепломагистраль, а в Голосеевском и Соломенском районах вспыхнули пожары.

По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, пожар начался на складах в Бориспольском районе Киевской области. Площадь возгорания составила 15 тыс. кв. м.

Также украинские СМИ информировали о взрывах, прогремевших в ночь на 20 декабря в городе Переяслав Бориспольского района Киевской области.

20 декабря российские военные нанесли высокоточным оружием большой дальности массированный удар по целям в Киеве. Это стало ответом на ракетный удар ВСУ по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. В Минобороны уточнили, что целями группового удара ВС РФ по Киеву стали пункт управления Службы безопасности Украины и конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит ракетные комплексы «Нептун» и крылатые ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха». Цели ударов были достигнуты. Также были поражены позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

Координатор пророссийского подполья Николаева Сергей Лебедев заявил, что, по предварительным данным, в результате удара ВС РФ погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ и спецслужб Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.