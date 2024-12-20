Борисполь, Украина, 20 декабря, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Пожар начался на складах в Бориспольском районе Киевской области, сообщила 20 декабря государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

ДСНС України

«На территории Бориспольского района произошло возгорание складского помещения площадью 15 тысяч квадратных метров», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

В ГСЧС отметили, что для его тушения задействованы огнеборцы и специализированная техника из аэропорта «Борисполь», а также пожарный поезд и автомобили для подвоза воды.

Информация о пожаре появилась на фоне данных о взрывах, прогремевших в регионе. Сведений об ударах по украинской инфраструктуре от Минобороны РФ не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 20 декабря в Киеве и семи областях Украины объявлялась воздушная тревога. Об опасности с воздуха предупредили население Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей.

24 ноября глава администрации Киевской области Руслан Кравченко проинформировал, что на промышленном предприятии в регионе произошёл пожар. Он уточнил, что объект получил повреждения. Название предприятия и причины возгорания чиновник не назвал.