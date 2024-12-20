Москва, 20 декабря, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, детально рассказал о принципах работы ракеты «Орешник» и о том, насколько она неуязвима для существующих систем ПВО, заявил журналистам в пятницу, 20 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Так он ответил на вопрос, были ли заявления президента о возможной «дуэли» с «Орешником» шуткой или Западу следует отнестись к ним всерьёз.

«Очень важно говорить об этих высказываниях президента в контексте того вопроса, который ему задали. Это же не его инициатива была, его попросили объяснить возможные уязвимости [ракеты], и поэтому президент, как он обычно делает, достаточно детально рассказывал о том, как работает эта ракета и так далее, и насколько она не подвержена имеющимся системам ПВО», — заявил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, глава государства предложил сомневающимся в мощности ракетного комплекса «Орешник» западным экспертам убедить Запад и США произвести технологический эксперимент — «высокотехнологичную дуэль XXI века». Западная сторона могла бы определить объект и сосредоточить там все силы ПВО и ПРО, Россия нанесёт по этому объекту удар «Орешником», «и посмотрим, что будет», сказал президент.

В ноябре украинские формирования пытались атаковать с помощью дальнобойных ракет ATACMS Брянскую и Курскую области. В ответ Россия применила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» — 21 ноября был нанесён удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

28 ноября Путин заявил, что удары западным дальнобойным оружием по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Риски новых ударов западным оружием по территории РФ есть, но на них обязательно будет дан ответ, добавил глава государства.