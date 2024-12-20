Москва, 20 декабря, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Российский военный при помощи дрона-разведчика сорвал наступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом 20 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

В ведомстве добавили, что рядовой Вооружённых сил России Дмитрий Третьяков в составе подразделения оборонял рубеж вблизи одного из населённых пунктов. В ходе боя он обнаружил беспилотный летательный аппарат, корректировавший огонь артиллерии украинской армии по подразделениям российских войск.

«Подняв в воздух свой дрон-разведчик, Дмитрий Третьяков обнаружил позицию артиллерии противника <…> по средствам радиосвязи передал координаты командованию», ― процитировал ТАСС представителя военного ведомства.

В Минобороны добавили, что российская артиллерия открыла огонь по позиции ВСУ по выявленным координатам, уничтожив несколько орудий. Оставшись без артиллеристской поддержки, украинские военные отступили.

«Благодаря быстрым и профессиональным действиям рядового <…> позиции российских войск остались нераскрытыми, а наступление противника было сорвано», ― подчеркнули в ведомстве.

На каком направлении в зоне проведения спецоперации это произошло, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 16 декабря уничтожили полевой аэродром тяжёлых дронов типа «Баба-яга» Вооружённых сил Украины, который находился на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области. Место взлёта и посадки украинских беспилотников выявил оператор БПЛА морской пехоты Северного флота группировки российских войск «Днепр», проследив за «Бабой-ягой».

13 декабря российская фронтовая авиация уничтожила переправу украинских формирований через реку Мокрые Ялы в северном направлении от Великой Новосёлки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Её ВСУ использовали для попыток контратак ВС РФ в Новом Комаре и Раздольном.

Тульские разведчики Воздушно-десантных войск России 5 ноября перекрыли один из маршрутов прорыва украинских военных в Глушковском районе Курской области, установив минный шлагбаум на участке госграницы.