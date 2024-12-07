ДНР, 7 декабря, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Российские силы взяли под огневой контроль трассу Красноармейск (украинское название ― Покровск) ― Днепропетровск. Об этом 7 декабря сообщили в силовых структурах.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Отмечается, что это ключевая трасса в снабжении группировки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ДНР.

«Это ключевая дорога, по которой пока шли колонны техники ВСУ, везли личный состав и вооружение в Красноармейск, Шевченко и окрестные населённые пункты», ― уточнил в беседе с ТАСС представитель силовых структур.

Он добавил, что здесь активно работают артиллерия и беспилотники. Логистика украинской армии в этом районе сильно усложнена, отметил источник.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря Вооружённые силы России подошли к посёлку Шевченко в пригороде Красноармейска в ДНР, который является ключевым логистическим хабом ВСУ. Через этот населённый пункт идёт движение украинских военных сразу с нескольких направлений, в том числе из Красноармейска и Днепропетровска.

5 декабря российские военные фактически перерезали трассу Курахово ― Запорожье в ДНР, не оставив шансов Вооружённым силам Украины выйти из города. Это была единственная дорога, по которой украинские военные могли покинуть населённый пункт. В силовых структурах добавили, что оборона ВСУ к северу от Курахово продавлена.

Военный ВСУ с позывным Мучной 6 декабря сообщил, что украинские силы фактически окружены в сёлах Анновка и Весёлый Гай южнее города Курахово. По его информации, ВСУ попали в окружение после резкого прорыва российских военных к селу Успеновка.