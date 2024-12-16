Москва, 16 декабря, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили полевой аэродром тяжёлых дронов типа «Баба-яга» Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 16 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Кадр из видео/Минобороны РФ

Аэродром находился на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области. В ведомстве уточнили, что место взлёта и посадки украинских беспилотников выявил оператор БПЛА морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр», проследив за «Бабой-ягой».

После дополнительной разведки координаты аэродрома передали командованию. Было принято решение уничтожить объект огнём артиллерии. Огонь корректировал расчёт БПЛА Zala.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России 12 декабря нанесли удар по цеху производства ударных беспилотников ВСУ в зоне проведения спецоперации. Также в тот же день средства противовоздушной обороны уничтожили четыре американских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 37 беспилотников самолётного типа.

Старший оператор подразделения БПЛА Владимир Суечбакиев сообщил 8 декабря, что операторы подразделения беспилотных летательных аппаратов в лаборатории, расположенной в блиндаже в зоне проведения специальной операции, самостоятельно усовершенствовали ударный дрон «Баба-яга». Для этого они использовали четыре FPV-дрона при замене стандартных двигателей и аналоговое управление для уменьшения воздействия средств радиоэлектронной борьбы противника.

Бойцы отряда специального назначения «Ахмат» 21 ноября перехватили в Курской области украинский тяжёлый дрон-камикадзе «Мамонт», который имеет характеристики как FPV-дрона, так и тяжёлого украинского беспилотника «Баба-яга». Его отдали специалистам на изучение.