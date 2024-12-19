Москва, 20 декабря, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на совмещенную прямую линии и пресс-конференцию 19 декабря принёс копию знамени 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Kremlin.ru Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции

Глава государства попросил развернуть копию боевого знамени и отметил, что взял его специально.

«Во-первых, хотел ребят поблагодарить за этот подарок. Во-вторых, будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию, за Родину, на всей линии боевого соприкосновения», — прокомментировал глава государства.

Президент добавил, что регулярно общается с бойцами. Военные передают Путину шевроны и сувениры.

По словам российского лидера, в настоящее время 155-я бригада морпехов принимает участие в боевых действиях в приграничных районах Курской области, бойцы воюют героически.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря Владимир Путин заявил, что украинские формирования постепенно истощаются, в то время как Вооружённые силы России продолжают продвигаться вперёд. В результате ВСУ не могут вновь закрепиться на покинутых ими позициях, указал президент РФ.

Военные армии России героически действуют на линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации, подчеркнул Путин. Возможности российской армии увеличиваются. Глава государства пожелал всем участникам специальной военной операции добиться успехов на фронте и вернуться домой.