Москва, 19 декабря, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Украинские формирования постепенно истощаются, в то время как Вооружённые силы России продолжают продвигаться вперёд. Об этом 19 декабря заявил в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Происходит истощение боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов и, что самое главное, личного состава со стороны украинских вооружённых сил. Истощение», — сказал он.

Глава государства отметил, что армия России сейчас продвигает вперёд в зоне военных действий, в результате чего украинские формирования не могут вновь закрепиться на покинутых ими позициях.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря газета The New York Times написала, что российские военные демонстрируют самые быстрые темпы продвижения на линии фронта в Донбассе. По словам автора публикации, ВС РФ освобождают около сотни квадратных миль (около 161 кв. км) ежемесячно, пользуясь подавляющим превосходством в живой силе для прорыва позиций украинских формирований, ослабленных нехваткой бойцов.

Путин 27 октября констатировал, что армия России продвигается по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства также отметил, что темпы наступательных действий российских военных нарастают.