Москва, 19 декабря, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пожелал всем участникам специальной военной операции добиться успехов на фронте, а также вернуться домой. Об этом он заявил 19 декабря.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Пожелаем им всем — и тем, кто воюет в Курской области, и тем, кто воюет на всей линии фронта, — удачи, победы и возвращения домой», — указал он на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря, в ходе вручения медалей «Золотая звезда» Героям России Путин заявил, что решимость бойцов, участвующих в специальной военной операции, не оставляет сомнений в том, что РФ победит. Он также назвал «бронежилетом России» характер, мужество, героизм и сплочённость её народа.

Президент подчеркнул, что нашу страну никому не удастся покорить или сломить, потому что на её стороне правда, а также сила духа и сила оружия.