Москва, 19 декабря, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Белорусского хоккеиста, защитника ХК «Металлург», Владислава Еременко прооперировали после полученной во время матча тяжёлой травмы. Об этом 19 декабря сообщил тренер команды Андрей Разин.

ХК «Металлург»

«У него сложный перелом бедра со смещением. Сегодня в Магнитогорске ему сделали операцию. Он ещё лежит в реанимации, по срокам восстановления пока говорить сложно», — приводит ТАСС слова Разина.

Он добавил, что спортсмен выбыл до конца сезона.

Еременко получит травму 18 декабря во время матча КХЛ с «Автомобилистом» (4:2). Хоккеист врезался коленом в борт, после чего ему потребовалась госпитализация.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря стало известно, что российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, восстанавливающийся после перелома ноги, впервые после травмы провёл тренировку вместе с командой.

21 ноября Овечкин получил травму в матче «Вашингтона» против «Юты» в городе Солт-Лейк-Сити. Врачи диагностировали у него перелом малоберцовой кости левой ноги.

На сайте НХЛ говорилось, что из-за травмы Овечкин пропустит от четырёх до шести недель чемпионата. Также отмечалось, что такое длительное отсутствие станет для хоккеиста самым продолжительным в карьере в НХЛ. В 2009 году Овечкин пропустил шесть матчей из-за травмы верхней части тела.