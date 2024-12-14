Вашингтон, 14 декабря, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, восстанавливающийся после перелома ноги, впервые после травмы провёл тренировку вместе с командой. Об этом 14 декабря сообщил журнал The Hockey News.

John Locher/AP/TASS Александр Овечкин

Отмечается, что 39-летний спортсмен перед основной тренировкой поработал со специалистом по развитию Кенни Маккадденом, после чего остался на льду, когда на него вышли игроки «Вашингтона». Всю тренировку он пробыл в полной амуниции.

В свою очередь хоккеисты, разделившись на группы, готовились к домашней игре с «Баффало Сэйбрз», которая состоится в ночь на 15 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Овечкин получил травму в матче «Вашингтона» против «Юты» в городе Солт-Лейк-Сити. Врачи диагностировали у него перелом малоберцовой кости левой ноги.

На сайте НХЛ говорилось, что из-за травмы Овечкин пропустит от четырёх до шести недель чемпионата. Также отмечалось, что такое длительное отсутствие станет для хоккеиста самым продолжительным в карьере в НХЛ. В 2009 году Овечкин пропустил шесть матчей из-за травмы верхней части тела.

18 ноября хоккеист впервые после полученного перелома появился на публике. Его заметили на одном из матчей НБА между «Вашингтон Уизардс» и «Бостон Селтикс» в американской столице. Утверждалось, что он сделал фото с фирменным баскетбольным мячом.