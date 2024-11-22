Вашингтон, 22 ноября, 2024, 03:13 — ИА Регнум. Из-за перелома малоберцовой кости левой ноги капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вынужден пропустить от четырёх до шести недель чемпионата. Об этом сообщается на на сайте лиги.

Michael Miller Александр Овечкин

Травму спортсмен получил 19 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» в Солт-Лейк-Сити. В третьем периоде в столкновении с канадским нападающим Джеком Макбэйном Овечкин получил повреждение ноги.

Отмечается, что такое длительное отсутствие станет для 39-летнего хоккеиста в НХЛ самым продолжительным в карьере. До этого он пропустил шесть игр из-за травмы верхней части тела в 2009 году. За 20 сезонов в НХЛ Овечкин пропустил 59 игр, в том числе 35 из-за травм.

Как сообщало ИА Регнум, «Вашингтон Кэпиталз» в рамках выездного матча регулярного чемпионата НХЛ обыграл 19 ноября команду «Юта» в Солт-Лейк-Сити со счетом 6:2. Александр Овечкин оформил дубль в ходе игры на 12-й и 26-й минутах матча.

Российский хоккеист вышел на первое место в зачёте сезона НХЛ по числу голов. Овечкин смог отправить в ворота 15 шайб в 18 матчах. При этом за время своей карьеры в НХЛ он забил 868 голов. Это делает его вторым в списке лучших снайперов в истории лиги. Он уступает лишь канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы.